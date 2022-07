Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Mohammad Murad a facut o analiza a acestui sezon estival, afirmand ca este cel mai slab din ultimii 30 de ani. El a precizat ca in ultima saptamana au fost pe litoral 80 – 90.000 de turisti, iar in aceeasi perioada a anului trecut erau 140.000. Murad a mai afirmat ca hotelierii nu au…

- Omul de afaceri Mohammad Murad a transmis un mesaj video pe pagina sa de Facebook in care vorbeste despre situatia in care se regaseste litoralul romanesc.Murad spune ca 2022 este cel mai slab sezon din ultimii 30 de ani: "Numarul de turisti aflati pe litoral este cel mai mic din ultimii 30 de ani",…

- sursa foto: Facebook/ Vergil Chițac Primarul Constanței, liberalul Vergil Chițac, a declarat, vineri, in cadrul unui eveniment la care participa in Mamaia, ca exista o campanie ”vizibila indreptata spre litoralului romanesc”, raspunzand la intrebarile jurnaliștilor referitoare la numarul mic de turiști…

- Eforie Nord a luat locul statiunii Mamaia in clasamentul zonelor preferate de romani pentru vacanta la Marea Neagra, potrivit unei analize realizate de un tur-operator. Astfel, cu o crestere de 30% a numarului de turisti in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2019, Eforie Nord conduce, in acest…

- In stațiunea Mamaia mai mult de jumatate de șezlonguri sunt goale, umbrelele stau inchise, pe terase chelnerii stau de vorba sau ies pe promenada sa caute posibili clienți, iar traficul rutier este mai lejer ca niciodata in aceasta perioada a anului. Suntem la mijlocul sezonului estival și, in al doilea…

Razboiul din Ucraina schimba in mod dramatic și radical arhitectura de securitate a lumii in care traim, generand totodata nu doar crize, ci și oportunitați, a declarat Vergil Chitac, primarul Constantei, la FOREN (Forumul Regional al Energiei pentru Europa Centrala și de Est).

A bagat in moarte clinica turismul din stațiunea Mamaia, spune deputatul PSD Marius Horia Țuțuianu, despre primarul Constanței, Vergil Chițac. Acesta spune ca turistul va parca pe spațiul verde decat sa dea 94 de lei pentru o zi de parcare, cand noaptea de cazare costa 120 lei.