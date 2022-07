Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Mohammad Murad a facut o analiza a acestui sezon estival, afirmand ca este cel mai slab din ultimii 30 de ani. El a precizat ca in ultima saptamana au fost pe litoral 80 – 90.000 de turisti, iar in aceeasi perioada a anului trecut erau 140.000. Murad a mai afirmat ca hotelierii nu au…

- Omul de afaceri Mohammad Murad a facut o analiza a acestui sezon estival, afirmand ca este cel mai slab din ultimii 30 de ani. El a precizat ca in ultima saptamana au fost pe litoral 80 – 90.000 de turisti, iar in aceeasi perioada a anului trecut erau 140.000. Murad a mai afirmat ca hotelierii nu…

- Murad a postat, luni, pe pagina sa de Facebook, un clip video in care analizeaza situatia turismului de pe litoralul romanesc. “Este un sezon foarte slab. E un numar foarte mic de persoane care se afla pe litoral, de turisti. Saptamana asta a fost record – 80.000, 90.000 de persoane in comparatie cu…

- Omul de afaceri Mohammad Murad a transmis un mesaj video pe pagina sa de Facebook in care vorbeste despre situatia in care se regaseste litoralul romanesc.Murad spune ca 2022 este cel mai slab sezon din ultimii 30 de ani: "Numarul de turisti aflati pe litoral este cel mai mic din ultimii 30 de ani",…

- Suntem in plin sezon estival la malul marii, perioada in care in anii trecuti statiunea Mamaia era plina de turisti. Terasele erau aglomerate, cu greu gaseai un loc la masa pentru a servi cina, iar la autoserviri erau cozi destul de mari. Anul acesta bate vantul in statiunea Mamaia, iar putinii turisti…

- Numarul persoanelor care au vizitat Delta Dunarii in primele cinci luni ale anului este cu circa 27% mai mic decat cel din aceeasi perioada a anului trecut, din cauza cresterii preturilor si a razboiului din Ucraina, se arata intr-un comunicat de presa publicat marti de Asociatia de Management al…

- Eforie Nord a luat locul statiunii Mamaia in clasamentul zonelor preferate de romani pentru vacanta la Marea Neagra, potrivit unei analize realizate de un tur-operator. Astfel, cu o crestere de 30% a numarului de turisti in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2019, Eforie Nord conduce, in acest…

- Omul de afaceri libanez Mohammad Murad a dat o adevarata lovitura in afaceri. Mohammad Murad a pus mana pe o cladire istorica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…