- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a primit miercuri, la sediul institutiei, vizita unei delegatii condusa de David Muniz, insarcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti. In deschiderea intalnirii, oficialii din cadrul Ambasadei Statelor Unite…

- De cateva zile bune, Prințul Charles al Marii Britanii se afla in vizita in Romania. In prima parte a vizitei sale, a fost la București, vizitand centrul pentru refugiați de la Romexpo. S-a intalnit și cu Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciuca. Ulterior, in agenda sa a figurat și o vizita in Transilvania,…

- Apartamentele din București care se vand cu peste 3 milioane de euro. Piața locuințelor de lux din Romania pare a se alinia la tendințele internaționale, iar tot mai multe apartamente și case din aceasta categorie s-au majorat foarte mult. Cine le cumpara insa, afla din randurile de mai jos! Apartamentele…

Producatorul de electrocasnice De'Longhi din Italia a cumparat o uzina in Satu Mare si va dezvolta aici o noua fabrica unde vor fi realizate espressoare de cafea.

- Procurorii DIICOT au anuntat efectuarea mai multor perchezitii in Bucuresti si alte cinci judete, intr-un dosar in care se investigheaza modalitatea prin care un grup infractional a retras ilegal din conturile unei banci din Romania peste 70 de milioane de lei.

- STAR STONE, cel mai mare producator roman de pavaje premium destinate sectorului rezidențial, finalizeaza o investiție de 1,3 milioane de euro intr-o noua linie de producție, deservita de o stație de betoane de ultima generație, cu sistem de dozare a culorilor inclus. Investiția, demarata acum 24 de…

Cele doua fabrici Zentiva din Bucuresti au produs 162 milioane de cutii medicamente anul trecut, fata de un volum de 144 milioane inregistrat in 2021, o crestere cu 13%, conform unui comunicat al companiei.

- Timișoara: Operatiile pe cord la copii, reluate dupa 18 de ani de pauza Foto: Arhiva. La Timisoara s-au reluat operatiile pe cord la copii, dupa o întrerupere de 18 ani. Astazi, la Institutul de Boli Cardiovasculare, au avut loc doua astfel de interventii, dupa ce ieri s-au desfasurat cu succes…