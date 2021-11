Mura Masa a lansat piesa 2gether

Mura Masa a lansat noua piesa “2gether”. In aceasta saptamana, artistul a primit o nominalizare la Premiile Grammy pentru “Best Remixed Recording”. Aceasta melodie este primul track de la lansarea albumului “R.Y.C.” din anul 2020. In tot acest timp, Mura a mixat piese pentru Erika de Casier si Clairo si a co-produs hit-ul “Just For Me” de la PinkPantheress. “2gether” reprezinta, fara dar si poate, sunetul lui Mura Masa, care incepe un nou capitol din cariera sa muzicala. Piesa contine elemente lo-fi si este interpretata de cantaretul si compozitorul de 19 ani, Gretel Hanlyn. Melodia de debut a…