Muntenegru: Preşedintele Milo Djukanovic acceptă înfrângerea partidului său în alegeri Presedintele muntenegrean Milo Djukanovic a declarat ca partidul sau prooccidental este gata sa intre in opozitie dupa trei decenii in care aflat la putere, daca trei aliante politice pot forma o coalitie dupa succesul lor in alegerile parlamentare, relateaza joi Reuters. Intr-o transcriere a unui interviu pentru ORF TV din Austria, Djukanovic spune ca Partidul Democrat al Socialistilor (DPS) va accepta ca cele trei aliante de opozitie au asigurat impreuna duminica o majoritate de 41 de deputati dintre cele 81 de locuri ale parlamentului micii tari balcanice. "Suntem gata sa acceptam acest rezultat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

