Naționala Muntenegrului a reușit sa caștige medalia de bronz a Campionatului European, dupa ce a reușit sa se impuna in fața Franței, scor 27-25, in finala mica. Partida a fost decisa in urma a doua reprize de prelungiri, scorul din timpul regulamentar fiind 22 – 22. Este a doua medalie cucerita la Europene de echipa care a oprit Romania din drumul spre semifinale, dupa ce in 2012 a reușit sa caștige medalia de aur la turneul gazduit de Serbia. Muntenegru a condus de mai multe ori la trei goluri diferența in repriza secunda, dar elevele lui Olivier Krumbholz au revenit spectaculos (de la 17-20…