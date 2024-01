Stiri pe aceeasi tema

- Pirotehnistii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau au descoperit 3.487 de proiectile si dispozitive explozive pe un teren din municipiul Ramnicu Sarat, fiind vorba despre cel mai mare depozit de munitie subteran identificat in ultimii ani pe raza judetului.

- Mai multe elemente de muniție ramasa neexplodata din perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita, in cursul zilei de 04 ianuarie, pe un teren arabil extravilan, in comuna Margineni. De urgența, la locul solicitarii s-a deplasat echipa pirotehnica a ISU Bacau, in vederea cercetarii,…

- Un bucureștean in varsta de 43 de ani a incetat din viața aseara, in Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Buzau, dupa ce a fost ranit grav intr-un accident produs pe E85, la Crucea Comisoaiei. Potrivit datelor poliției, un bucureștean in varsta de 45 de ani conducea un autoturism pe direcția Buzau – Ramnicu…