- Ordinea de zi a ședinței de astazi, 6 august, a readus in discuție cele doua proiecte de hotarare de consiliu local care faceau referire la schimbarea destinației unor spații din incinta Colegiului Tehnic Forestier Piatra Neamț. Proiectele au fost retrase in ședința din data de 29 iulie din cauza faptului…

- In data de 12 iulie, publicația mesagerulneamt.ro aducea in atenția publicului faptul ca Primaria Piatra Neamț nu a facut niciun demers pentru a prelua in patrimoniu terenul de la Punte Ștrand. Conform hotararii de Consiliului Local adoptata in luna martie 2021, nu s-a mai prelungit protocolul de colaborare…

- Ieri, 29 iulie, s-a implinit 15 zile pana la care Instituția Prefectului putea depune recurs impotriva hotararii judecatorești prin care s-a stabilit ca cererea formulata pentru anularea deciziei de alegere a celor doi viceprimari ai municipiului Piatra Neamț, a fost respinsa. Totuși, Alin Lehaduș și…

- Pe 27 mai, Tribunalul Neamț , printr-un complet de la Contencios Administrativ și Fiscal, decidea respingerea acțiunii Instituției Prefectului Neamț, care a cerut anularea Hotararii Consiliului local al municipiului Piatra Neamț nr. 26 din 19 februarie privind alegerea ca viceprimar a lui Alin Lehaduș,…

- Primaria Piatra-Neamț a dat startul concursului de proiecte din fonduri nerambursabile, sesiunea august-decembrie 2021. Ca in fiecare an, Municipiul Piatra-Neamț susține ONG-urile prin alocarea de fonduri nerambursabile pentru activitați nonprofit de interes local, in baza Legii 350/2005. In acest an…

- Dupa ce mai bine de un an Comisia pentru analiza si asigurarea fluidizarii circulatiei rutiere in municipiul Piatra Neamt nu s-a mai intrunit, miercuri, 2 iunie, de la ora 14,00, primarul Andrei Carabelea convoaca o sedinta extraordinara pentru numirea alesilor locali in aceasta comisie. Intre timp…

- Tribunalul Neamț a decis astazi, 20 mai, sa conexeze dosarele in care prefectul de Neamț a cerut anularea hotararilor Consiliului Local Piatra Neamț prin care au fost aleși viceprimarii. Prin urmare, Marius Irimia și Alin Lehaduș vor afla in același timp daca-și pastreaza funcțiile in care au fost aleși…