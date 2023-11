Municipiul Constanta, pregatit penru Sarbatorile de Iarna! S-au aprins beculetele de Craciun pe bulevardele Tomis si Ferdinand (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna se apropie tot mai mult, spre bucuria celor mici, dar nu numai a lor! Bucureștenii care vor sa intre in atmosfera Sarbatorilor de iarna și sa mearga la un targ de Craciun, in Capitala, pot alege sa treaca pragul „Winter Wonderland”. Targul va avea loc la Hala Laminor și va fi deschis…

- La „kilometrul 0” din Cluj-Napoca, in Piața Unirii se instaleaza in aceste zile bradul de Craciun, anunțand astfel pregatirile pentru sarbatorile de iarna. In acest an, bradul - de o inalțime de aproxima

- Dupa o luna octombrie cu temperaturi cu multe peste cele considerate normale pentru aceasta perioada a anului, vremea ar urma sa schimbe foaia. Specialiștii anunța un Craciun cu multa zapada in Romania. A fost emisa prognoza meteo pentru sarbatorile de iarna 2023. Craciun cu zapada in 2023 Dupa o toamna…

- Pana la sarbatorile de iarna, usturoiul romanesc va ajunge la discreție in toate piețele și supermarketurile din țara. Promisiunile vin de la fermierii buzoieni care anul acesta inregistreaza producții record la aceasta leguma-condiment.

- Trei zodii primesc vești excelente despre viața amoroasa. Acești nativi vor avea parte de multa iubire și dragoste in luna decembrie, iar sarbatorile de iarna le vor purta noroc din acest punct de vedere. Ei se vor indragosti de Craciun și iși vor cunoaște sufletul pereche.

- Valentina Piricleanu are un doasr deschis in instanta, unde este reclamant, iar parati sunt Municipiul Constanta, prin Primar si Consiliul Local al municipiului Constanta Pe 18 octombrie, s a trezit cu reprezentantii Primariei Constanta care au venit sa i demoleze partial locuinta De altfel, prin Dispozitie…

- Doar 5 dintre participantii la sondaj au optat pentru muntele din afara tarii noastre Cu aproximativ doua luni inainte sarbatorile de iarna, romanii se pregatesc de vacantele de iarna, fie ca vorbim de Craciun sau Revelion. De altfel, cum multi prefer sa plece, sunt alte persoane care prefera destinatii…

- Municipiul Constanta organizeaza licitatie publica in data de 19 octombrie 2023, ora 12:00, la sediul Primariei Municipiului Constanta din bulevardul Tomis nr. 51. Obiectul licitatiei publice il constituie vanzarea terenului in suprafata de 65 mp, situat in municipiul Constanta, strada Callatis nr.5.…