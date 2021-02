Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Brașov revine la scenariul roșu dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a depașit 3 la mia de locuitori.Astfel, vor fi inchise din nou cinematografele si institutiile de spectacole, iar restaurantele si cafenele vor functiona exclusiv cu terase, potrivit Ziarului BrașovMetropolitan.…

- Municipiul Brasov va intra incepand de vineri, 19 februarie, pentru o perioada de 14 zile, in „scenariul rosu”, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) adoptand, joi, o hotarare in acest sens.Conform unei informari transmisa de Institutia Prefectului Brasov, CJSU a luat decizia „constatand…

- Municipiul Brasov va intra incepand de vineri, 19 februarie, pentru o perioada de 14 zile, in "scenariul rosu", Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) adoptand, joi, o hotarare in acest sens. Conform unei informari transmisa de Institutia Prefectului Brasov, CJSU a luat decizia "constatand…

- Scolile din municipiul Cluj-Napoca si din alte unitati administrativ-teritoriale in care incidenta COVID-19 este de peste 3 la mia de locuitori vor functiona in scenariul 3 (rosu), adica doar elevii din anumite clase vor merge fizic la scoala, relateaza Agerpres. Comitetul Judetean pentru…

- Prefectul județului Hunedoara, Calin Petru Marian, a convocat astazi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, care a aprobat Hotararea nr. 16, privind scenariile de funcționare pentru instituțiile de invațamant din județul Hunedoara. Prevederile Hotararii nr. 16 din 05.02.2021 a CJSU…

- Dupa luni grele, restaurantele s-au deschis in interior și in Brașov. Desigur, vor funcționa doar in anumite condiții și cu un numar mic de clienți. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor ii anunța pe patronii de restaurante ca dupa redeschidere vor urma controale, ca sa se asigure ca produsele…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova anunta, luni, ca incidenta cazurilor de COVID-19 a scazut sub 3 la mie in mai multe localitati, printre care Ploiesti, Campina, Azuga, Busteni, Sinaia. „Pentru UAT-urile unde rata de incidenta este intre 1,5-3/1.000 de locuitori, sunt in vigoare…

- Municipiul Suceava intra incepand de marți in scenariul galben dupa ce timp de mai multe saptamani a fost in scenariul roșu, ca urmare a faptului ca numarul de infectari cu SARS-CoV2 raportat la mia de locuitori era peste 3. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența care este intrunit in ...