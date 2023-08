Muncitorii români, discriminați. Angajatorii preferă mâna ieftină de muncă din Asia Piața muncii din Romania a fost invadata de persoane din Asia, preferate romanilor tocmai pentru cheltuielile mult mai mici. El sustine ca angajatorii importa forta de munca din tari non-europene care accepta salarii de 500 – 600 de euro, insa jumatate dintre acestia pleaca in Occident la scurt timp. Marinel Hentes a declarat ca, desi aradenii se prezinta pentru a ocupa diferite posturi vacante ale companiilor, acestia sunt respinsi in numar mare. „Din punctul meu de vedere, este o discriminare la adresa muncitorilor romani, atata timp cat firmele isi doresc cu precadere sa importe forta de munca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

