- Spitalul Orasenesc Cernavoda, cu sediul in orasul Cernavoda, str. Gheorghe Doja nr. 1A, judetul Constanta, organizeaza concurs in conformitate cu prevederile H.G. nr.1336 2022 ndash; pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul…

- Cea mai faimoasa stațiune din Thailanda, Phuket, a cunoscut anul acesta un aflux de ruși care au fugit de consecințele razboiului lui Putin din Ucraina, noteaza Al Jazeera. Situația este agravata de faptul ca autoritațile locale au creat condiții favorabile pentru șederea pe termen lung in Thailanda…

- *** ECOPROIECT SRL angajeaza: ARHITECT; INGINER construcții civile; DESENATOR și respectiv persoana cu studii medii și care are cunoștințe de intocmire memorii și documentații avize de specialitate. Persoana de contact, ing. Otilia Hendea tel. 0740133794. *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari…

- Piața muncii din Romania a fost invadata de persoane din Asia, preferate romanilor tocmai pentru cheltuielile mult mai mici. El sustine ca angajatorii importa forta de munca din tari non-europene care accepta salarii de 500 – 600 de euro, insa jumatate dintre acestia pleaca in Occident la scurt timp.…

- Cautarea unui loc de munca este o provocare complexa, care poate fi chiar și descurajanta uneori. Deși oportunitațile de angajare nu au fost niciodata mai accesibile decat in prezent, iar toate ofertele sunt la doar un click distanța, de la locuri de munca in Buzau și pana la locuri de munca in India,…

- Mai mulți muncitori nepalezi care au platit mii de euro sa munceasca in Romania, unde li s-au promis salarii de 500-600 de euro, au ramas fara locurile de munca pentru care au venit. Unii au supraviețuit cu bani trimiși de familiile din Nepal pe care sperau sa le ajute prin venirea in Romania. Libertatea…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 312 locuri de munca vacante, cele mai multe adresandu-se muncitorilor calificați. Cele mai numeroase oferte vin din Norvegia și Austria, dupa cum urmeaza: Norvegia – 158 locuri de munca pentru: constructor nave…

- *** SC DEVILLERS ROUMANIE angajeaza operator CNC pentru debitare cu oxigaz. SE OFERA FORMARE LA LOCUL DE MUNCA, SALARIU MOTIVANT SI TICHETE DE MASA. Telefon 0749 057483. CV-urile se trimit pe adresa de email: [email protected]