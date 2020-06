Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 1.300 de muncitori ai unei companii de prelucrare a carnii din localitatea Rheda-Wiedenbruck, din Germania, au COVID-19, iar jumatate dintre ei sunt romani, potrivit datelor obținute de Ministerul...

- Un nou focar de infectie cu Covid a izbucnit la un abator din Germania, unde majoritatea angajatilor sunt romani, bulgari si polonezi, autoritatile germane insinuand ca romanii ar fi adus virusul din Romania, ceea ce a determinat Ministerul Afacerilor Externe sa intervina.

- Cei 28 de romani au fost plasați in carantina, iar starea lor de sanatate este buna. Pana acum, muncitorii nu au apelat la ambasada Romaniei la Haga pentru asistența consulara, anunța MAE, intr-un comunicat.Este al doilea caz de infectare a unui grup de muncitori romani de la un abattor, dupa cazul…

- Un comunicat de presa de joi, 28 aprilie, a anunțat ca peste 200 de romani angajați la un abator din Birkenfeld, Germania, au fost confirmați cu noul coronavirus.Anunțul de azi vine la 11 zile dupa ce presa germana locala a relatat prima data despre cazurile pozitive de la abatorul din Birkenfeld.Badische…

- Mai mulți tineri din localitatea suceveana Patrauți, aflata in carantina, au incercat sa fuga pentru a ajunge la Cluj, de unde urmau sa plece la munca in Germania. Fugarii au fost prinși de polițiști cu ajutorul unui elicopter și al camerelor cu...

- Trei dosare penale au fost deschise, astazi, pe numele a trei suceveni care fugit din zona de carantina si au fost prinsi, sambata, la Aeroportul International din Cluj-Napoca. Acestia intentionau sa mearga in Germania la munca sezoniera. Ei sunt acuzati de zadarnicirea combaterii bolilor.

- Balbe jenante ale autoritaților din Romania. In vreme ce romani sunt amendați pentru ca nu scriu ora in declarațiile pe proprie raspundere, deși acest lucru nu se cere prin lege, localnici dintr-o comuna in carantina au plecat din Suceava cu microbuzele la munca in Germania. Primarul le-a dat adeverințe…

- Cabinetul de criza al guvernului german pentru combaterea coronavirusului a recomandat astazi, 6 aprilie 2020, instituirea carantinei obligatorii de 14 zile pentru cetatenii reveniti din strainatate, relateaza agentiile DPA si AFP. Romanii care se duc sa munceasca sezonier in Germania vor fi cei mai…