Munca peste hotare. Tot ce trebuie sa stii cand ai in plan sa detasezi salariatii in alte tari

- Guvernul Chicu va incuraja atragerea forței de munca de peste hotare, intrucat Republica Moldova se confrunta cu un deficit cantitativ și calitativ de lucratori. Subiectul a fost discutat intr-o ședința convocata de prim-ministru.

- Lacrimi de tristete si imbratisari au fost surprinse astazi la Aeroportul International Chisinau. Moldovenii care au revenit de sarbatori acasa, de peste hotare, se intorc deja la munca.

- Inițiatorii proiectului de Lege explica in nota justificativa ca, in condiții de nesiguranța multe firme cu capital privat pot decide, din considerente economice, tehnologice, structurale sau de alta natura, inchiderea temporara activitații, dar fara incetarea raporturilor de munca, scrie dcbusiness.ro.…

- Ce salarii cred romanii ca ar trebui sa primeasca pentru munca pe care o fac. Cine sunt angajații care considera ca merita sa castige 10.000 de lei pe luna Majoritatea romanilor considera ca salariul corect pe care l-ar merita pentru nivelul de experienta pe care il au si domeniul in care lucreaza este…

- Doar unul din zece angajatori și-ar pastra toți angajații, daca ar face o selecție in funcție de eficiența muncii. Insa aceștia aleg sa daca unele compromisuri, avand in vedere ca se gasesc greu oameni bine pregatiți, potrivit unui studiu recent. Doi din zece angajatori, adica 21%, ar pastra cel mult…

- Munca in agricultura nu este deloc usoara, daca ne gandim ca oamenii trebuie sa iasa in camp sau sa ingrijeasca animalele, chiar daca sunt 40 de grade sau -25. Evolutia tehnologica isi spune insa cuvantul si in acest sector, iar tehnologizarea usureaza...