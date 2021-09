Stiri pe aceeasi tema

- Peste 600 de locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 604 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Germania – 396 locuri de munca pentru: taietor de carne si lucrator in productie; vopsitor industrial;…

- Hotelierii din Romania se bazeaza tot mai mult pe muncitori din afara Uniunii Europene (UE), pentru ca nu au multe alternative de angajare pe piata interna a muncii, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile, potrivit Agerpres. „Ne bazam…

- Cum poți afla ce vechime ați acumulat la pensie. E nevoie de cont de utilizator pe site-ul Casei de Pensii. Vechimea in munca poate fi calculata de orice salariat din Romania, pentru a sti fiecare cati ani a acumulat pentru pensia de la stat, doar prin accesarea contului de utilizator pe site-ul Casei…

- „22.000 de copii” cu parinții la munca in strainatate sunt crescuți de rude Foto: Arhiva. În România sunt peste 22.000 de copii crescuti de rude, în timp ce ambii parinti lucreaza în strainatate - atrage atentia organizatia Salvati Copiii, care a început…

- Angajatorii din tara ofera 22.619 locuri de munca la nivel national, in aceasta perioada, in timp ce operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitie, prin intermediul retelei Eures Romania, 219 posturi vacante, arata datele publicate, miercuri, de Agentia Nationala pentru…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca in Romania au fost confirmate 101 cazuri de infectare cu varianta Delta, opt dintre acestea fiind la persoane vaccinate, dintre care sase cu doua doze. El a mentionat ca s-au inregistrat si patru decese la persoane…

- In 2020, durata medie a vieții profesionale a tinerilor de 15 ani in Uniunea Europeana (UE) a fost de 35,7 ani, cu 0,2 ani mai mica decat media pentru 2019. Aceasta este prima data din 2000 cand durata medie a vieții profesionale așteptata scade. In Romania viața profesionala e sub 35 de ani, dar e…

- Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 lei, pentru fiecare elev si student incadrat in munca, transmite Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).