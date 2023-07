Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 2,5%. Toate sectoarele si bursele majore au terminat in teritoriu negativ. Pierderile au fost conduse de actiunile companiilor din sectorul calatoriilor si agrementului, cu o scadere de 4%, urmate de actiunile companiilor de retail, care au scazut…

- Madonna, in varsta de 64 de ani, si-a amanat turneul din America de Nord si Europa prilejuit de implinirea a patru decenii de cariera, ea ajungand la terapie intensiva din cauza unei infectii bacteriene grave, a anuntat impresarul sau, Guy Oseary. “Sambata, 24 iunie, Madonna a dezvoltat o infectie bacteriana…

- Un om de serviciu a distrus zeci de ani de munca "revoluționara" dupa ce a oprit un congelator dintr-un laborator de cercetare de la Institutul Politehnic Rensselaer din New York, care conținea mostre cheie, din cauza unui sunet de alarma "enervant", susțin avocații americani care reprezinta universitatea…

- Premiera la „Chefi la cuțite”, sezon 11, in finala difuzata in aceasta seara, la Antena 1. Cei trei finaliști sunt și deținatorii cuțitelor de aur ale lui Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Este seara marii finale a sezonului 11 „Chefi la cuțite”, o seara istorica pentru show-ul…

- In Statele Unite, angajații evita biroul și prefera munca de la distanța. Pandemia i-a forțat sa lucreze de acasa, iar angajatorilor le este greu sa ii aduca inapoi. „Practicile cu care erau obișnuiți lucratorii americani au fost date peste cap de pandemie”, a explicat pentru AFP Nela Richardson, economist-șef…

- O desparțire nu este cea mai confortabila experiența prin care poți trece. Sunt destule filme care au explorat aceasta tema, a separarilor, iar noi iți propunem cateva sugestii care surprind parteneri in etape diferite ale vieții, relații toxice și cupluri aparent fericite care se destrama. 1. 6 YearsMelanie…

- Uber lanseaza propriul serviciu premium in Romania: Uber Black. Acesta ofera pasagerilor oportunitatea de a calatori in vehicule de ultima generație, precum Mercedes-Benz Clasa E, Volkswagen ID.4 sau Tesla Model 3. In plus, odata cu lansarea Uber Black, compania iși propune sa raspunda cererii tot mai…

- Iși risca viața dupa fiecare articol publicat. Aceasta este realitatea jurnaliștilor de investigație din state africane precum Ghana și Camerun, explica unul dintre ei pentru publicația The Guardian. Jurnalistul din Ghana a fondat recent o organizație care ofera sprijin legal pentru cei din breasla.…