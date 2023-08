Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, miercuri, dupa intalnirea de la Ministerul Finantelor pe tema reducerii cheltuielilor bugetare, ca se au in vedere peste 50 de masuri. ”Sunt peste 50 de masuri (…) ele au fost discutat si in cadrul coalitiei. De fapt si de drept vorbim, din punctul meu de vedere,…

- Adversarii reformei in justiție propuse de premierul israelian, Benjamin Netanyahu, mentin presiunea asupra guvernului. Oamenii au iesit din nou in strada pentru a protesta fata de adoptarea primei legi din pachetul initiat de guvern.

- Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a venit cu un mesaj in rețelele sociale, in care spune ca se creeaza impresia ca metoda de implementare a reformei in invațamintul superior, aleasa de autoritați, va arunca in aer sistemul național de educație și cercetare. Fostul ministru al Educației…

- Israelul a intrat intr-o criza politica fara precedent dupa votul de luni, din parlament, prin care a fost aprobat proiectul unei legi controversate din pachetul pentru reforma justiției. Medicii au declanșat greva, iar ziarele au aparut cu prima pagina neagra.

- Aproape 70% dintre start-upurile israeliene au luat masuri pentru a muta parți din afaceri in afara țarii din cauza reformei judiciare, potrivit datelor furnizate de organizație israeliana Start-Up Nation Central. Datele arata ca majoritatea companiilor ”au inceput sa ia masuri legale si financiare…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu acuza miercuri ca PSD si PNL se folosesc de copiii si adultii cu autism pentru a acorda noi privilegii exact celor care au distrus sistemul sanitar din Romania, prin amendamentele formulate la un proiect care sprijina pacientii cu autism, prin faptul ca vor sa-i mentina…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor saluta decizia Comisiei Europene de a renunta la cauza care are ca obiect o procedura de infringement initiata impotriva Romaniei si ordonanta Curtii de Justitie a Uniunii Europene prin care cauza respectiva a fost radiata…

- Sindicalistii din Sanatate amenința cu greva generala: Astazi, miting in Capitala. Ce revendicari au angajații din sistemul sanitar Sindicalistii din Sanatate amenința cu greva generala: Astazi, miting in Capitala. Ce revendicari au angajații din sistemul sanitar Sindicalistii din Sanatate au anunțat…