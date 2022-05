Maine, cu incepere de la ora 10:00, stadionul Tepro gazduieste a doua etapa a campionatului national de rugby in VII feminin,pentru senioare si junioare, la care echipele CS Politehnica Iasi, pregatite de Neculai Tarcan si Gabriela Lepciuc, conduc in clasamente dupa prima runda. Meciul cheie al zilei cel dintre Politehnica Iasi si Agronomia Bucuresti, este asteptat a incepe la 12:20, iar dupa ora 14:00 au loc partidele junioarelor. In alta ordine de idei, rugbistii seniori ai clubului iesean se deplaseaza la Barlad, unde va juca pentru etapa a III-a a Ligii Nationale (gruopa B) cu echipa locala.…