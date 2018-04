Multe si marunte: Punct final la baschet

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii de la Politehnica isi vor lua ramas bun de la favoritii lor, cel putin pana la toamna. In penultimul meci al grupei inferioare din Liga Nationala, baietii antrenati de Costel Pintilie spera sa ofere suporterilor o victorie in fata formatiei timisorene Timba. Meciul va avea loc maine, de…

- * Politehnica Iasi – Phoenix Galati, maine, de la ora 18:00, in Liga I de baschet masculin. Iubitorii ieseni de baschet se pot intalni, din nou, cu echipa favorita, intr-un meci care provoaca amintiri frumoase suporterilor de la Polivalenta. Phoenix este singura echipa de deasupra Politehnicii, invinsa…

- Echipa masculina de baschet Politehnica Iasi a plecat intr-un mini-turneu in partea de vest a tarii, pentru a sustine partidele cu CSU Craiova si Timba Timisoara. Deplasarea se efectueaza pe banii managerilor si ai unor suporteri, urmare a unui apel disperat, deoarece CS Politehnica nu poate efectua…

- Nu a lipsit mult ca echipa ieseana de baschet, pregatita de Branko Jorovic si Costel Pintilie, supervizati de Marcel Tenter sa obtina a treia victorie din campionat. In restanta disputata la Iasi, in Sala Polivalenta, iesenii au pierdut intr-un final dramatic la noua puncte diferenta in fata unei formatii…

- Marius Sadoveac (32 ani), jucatorul echipei nationale, a decis sa revina in Liga Nationala dupa doua sezoane petrecute in Franta la Tremblay. Jucatorul de mana stanga a semnat un contract cu Politehnica Timisoara, astfel ca va reveni acasa dupa o pauza de 10 ani. Intre timp, el a mai evoluat la…

- * CSM Bucuresti – Poli Iasi 45-27 (20-17) in LN de handbal masculin. Politehnica Iasi a pierdut aseara, in Capitala, disputa cu echipa bucuresteana CSM din etapa a XIX-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Formatia pregatita de Florin Spiridon a tinut piept valorosului adversar mult timp din prima…

- HC Vaslui nu a mai caștigat de noua etape, perioada in care a acumulat un singur punct. HC Vaslui nu mai cunoaște gustul victoriei de noua etape. Ultima oara, vasluienii au cunoscut succesul pe 5 noiembrie anul trecut, cand au invins la limita, scor 26-25, Minaur Baia Mare. De atunci, jucatorii pregatiți…

- Echipa de baschet a clubului Politehnica Iasi a avut o evolutie remarcabila in Arena de Baschet din Bucuresti cedand la o diferenta mica in fata formatiei clujene, campioana nationala. A fost un debut reusit al noului antrenor Branko Jorovic, alaturi de consilierul tehnic Marcel Tenter, mai ales…