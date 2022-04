Multe și mărunte; Copiii şahului ieşean vin din urmă La Campionatele Nationale de sah clasic, sah rapid, blitz si dezlegari pentru copii si juniori de la Eforie Nord, printre cei remarcati s-au remarcat si trei tineri sportivi de la CS Politehnica Iasi,pregatiti de antrenorul Vlad Ungureanu. Nicolas Cazacu - FOTO (categoria de varsta Under 8, legitimat si la Gambitul Damei Iasi) si George Stoleriu (U20, legitimat si la CSM Iasi 2020) au cucerit medalii la toate cele patru probe. George Stoleriu este dublu campion national, la blitz si dezlegari, vicecampion la rapid si medaliat cu bronz la clasic, in timp ce Nicolas este triplu vicecampion national,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

