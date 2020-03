Multe necunoscute în cazul pacientului din Filiași depistat cu COVID-19 Pacientul din Filiași care a fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19 ar fi stat in Spitalul din Filiași trei zile pana sa fie transferat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș“ din Craiova, conform spuselor primarului din localitate. Conform datelor transmise joi, la ora 14.00, de Prefectura Dolj, pacientul se afla in stare grava, acesta avand afecțiuni preexistente. Edilul din Filiași spune ca barbatul suferea de cancer in faza terminala. Ramane o necunoscuta de ce pacientul a ramas la spital pana la venirea rezultatelor, crescand, astfel, șansele de infectare a persoanelor cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

