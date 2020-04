Stiri pe aceeasi tema

- Lili Sandu este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni mamica. Vedeta este in luna a cincea de sarcina și iși etaleaza burtica de graviduța de cate ori are ocazia, fiind tare mandra de ea.

- Liliana, fosta concurenta din sezonul 5 de la Mireasa pentru fiul meu a devenit mamica in urma cu doar o saptamana pentru a doua oara. Aceasta s-a fotografiat in oglinda pentru a le arata tuturor cum arata trupul sau la doar cateva zile de cand a nascut!

- Nicoleta, fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu, se pregatește in curand sa devina mamica. Aceasta s-a casatorit recent cu Catalin, un alt concurent al sezonului 4! De ziua lui de naștere, aceasta a ținut sa-i transmita un mesaj emoționant.

- In plina pandemie de coronavirus, Dragoș Bucur duce un alt „razboi”. Actorul a facut varicela, o boala ce poate deveni foarte periculoasa in cazul adulților, mai ales ca acesta sufera de diabet de mai mulți ani. Soțul Danei Nalbaru a gestionat cu calm problema și nu s-a ferit sa arate lumii o fotografie…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat ca in scurt timp va deveni funcțional laboratorul pentru teste Covid-19 de la Spitalul Județean Suceava, realizat in partenriat cu Universitatea Ștefan cel Mare. „Impreuna construim un zid impotriva COVID-19. Parteneriatul, oferirea ajutorului…

- Bucurie fara margini in viața a doi foști concurenti ”Mireasa pentru fiul meu”. Nicoleta, fosta concurenta din sezonul 5, s-a casatorit sambata cu alesul inimii, Catalin, un alt concurent din același sezon.

- „Timișoara in coming” este conferința la care specialiștii din turism din toata țara s-au intalnit pentru a face schimb de idei in promovarea Timișoarei și Timișului, mai ales ca mai sunt 11 luni pana cand urbea de pe Bega va fi Capitala Europeana a Culturii. Iar timpul este scurt...