Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile maghiare au finalizat implementarea tuturor masurilor solicitate de Romania pentru fluidizarea tranzitarii teritoriului Ungariei de catre cetațenii romani și pentru scurtarea timpului de așteptare la frontiera romano - maghiara.Alaturat aveți harta cu toate traseele și punctele…

- Problema sociala incepe sa se acutizeze, mai ales in localitațile in care sunt comunitați de romi. Este vorba despre cei care iși caștigau painea din strangerea Pet-urilor, a fierului vechi sau muncind cu ziua. Dar nu este vorba numai despre ei, ci și despre persoanele intoarse din strainatate care…

- Alexandru Rafila le da o veste buna romanilor. Presedintele Societatii de Microbiologie a declarat, joi, ca, in opinia sa, dupa data de 15 mai va exista o reducere a masurilor impuse de starea de urgența.„Eu cred ca dupa data de 15 mai va fi o reducere a masurilor legate de distantarea sociala, dar…

- Presa straina scrie despre masurile luate de catre Guvernul de la Bucuresti, de exemplu: publicatia din Spania, efe.com scrie, ca:Romania izoleaza orașul care inregistreaza 28% din cazurile confirmate in țara. Guvernul Romaniei a anunțat inchiderea orașului Suceava, in nord-estul țarii, in…

- Autoritatile islandeze le recomanda cetatenilor ca in fiecare seara sa uite macar pentru o ora de virusul care a blocat intreaga planeta.Islanda avea pana in aceasta dimineata 568 de cazuri de infectiecu coronavirus, cu 92 de noi cazuri in ultimele 24 de ore. O singura persoana adecedat in Islanda din…

- *Acesta promite ajutorarea celor „afectati de aceasta criza” Autoritatile romane vor lua masuri ”chiar mai dure in momentul in care vor deveni absolut obligatorii” pentru limitarea raspandirii COVID-19, a declarat presedintele Klaus Iohannis, citat de Agerpres. „Ne confruntam cu o situatie fara…

- Autoritatile au precizat ca ca nu toate masurile prevazute de lege vor fi luate in mod obligatoriu, mentionand faptul ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Conform legii, starea de urgenta este decretata de presedinte prin decret,…

- "Avocatul Poporului, in calitate de garant constitutional al drepturilor si libertatilor fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in actiunea de combatere a raspandirii virusului Covid - 19 solicita Presedintelui Romaniei sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului…