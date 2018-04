Muftiu Muurat Iusuf, la Summit-ul Minoritatilor Musulmane din Lume organizat la Istanbul, Turcia. Ce alte personalitati au participat la eveniment

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri revenim la competițiile interne, redacția pariuri1x2.ro optand, de aceasta data, pentru un bilet format din trei pronosticuri. Primele doua meciuri alese vin din Turcia și Suedia. Beșiktaș continua lupta pentru titlu. Trei puncte in deplasarea de la Balikesir sunt obligatorii, pentru…

- Parlamentul croat, reunit vineri la Zagreb, a ratificat Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, cunoscuta si sub numele de Conventia de la Istanbul, in pofida opozitiei puternicei Biserici Catolice croate, transmite AFP.…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat joi, dupa audierea lui Florian Coldea, ca a existat un eveniment in ajunul Craciunului la care au participat mai multe persoane, beneficiari sau parteneri ai SRI, informeaza Agerpres.ro. A spus ca a existat…

- Saptamana viitoare va avea loc cea de a XII-a ediție a Zilelor Carierei, cel mai mare targ de oferte de cariera pentru studenți și absolvenți din Romania, un eveniment devenit deja o tradiție in Universitatea Politehnica Timișoara. 60 de companii și-au anunțat deja prezența la eveniment și promit participanților…

- Ieri, 15 martie, Administrația Prezidențiala a organizat la Palatul Cotroceni evenimentul „Romania la Centenar”, eveniment la care au participat o serie de personalitați, oameni de cultura, societate civila, ambasadori și oameni de cultura.Printre cei care au participat la acest eveniment la invitația…

- Adriana Iliescu a devenit in anul 2005 cea mai batrana mama din Romania, dupa ce a adus-o pe lume pe micuta Eliza.Anii au trecut, iar doamna Iliescu a ajuns la varsta de 79 de ani, in timp ce fetita sa merge la scoala si a devenit o frumoasa domnisoara.Dar pentru ca se apropie cu pasi repezi de implinirea…

- Constantin Budescu, fotbalist la vicecampioana Romaniei, FCSB, si la echipa nationala, si a botezat cel de al doilea copil, Sasha Mathias Constantin, iar la eveniment a participat si constanteanul Florin Patrascu, fost fotbalist la FC Farul si SSC Farul. Mijlocasul FCSB mai are un copil, tot baietel,…

- In cadrul actiunilor care vor marca Centenarul Marii Uniri, in 2018, la Buzau va avea loc un eveniment de importanta nationala. Pe 17 mai, va fi reinaugurat Cimitirul Eroilor, cel mai mare cimitir de acest fel din Romania, care in prezent se afla in plin proces de reabilitare.