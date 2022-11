Motorină cu 4 lei litru în România – unde s-a vândut Trei tineri din Constanța au fost prinși in flagrat cand furau motorina din vagoanele unui tren de marfa staționat. Carburantul furat era apoi valorificat, spun polițiștii, transmite Mediafax. Instanța de judecata a admis propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile pentru cei trei. Cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 21 și 26 de ani, ar fi sustras, in repetate randuri, motorina de la vagoanele cisterna ce staționau intr-o stație de cale ferata. La sfarșitul lunii octombrie, polițiștii de la transporturi Constanța au realizat o acțiune, in urma careia au fost prinși in flagrant… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

