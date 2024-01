Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Constantin, motociclistul accidentat de Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a oferit primele declarații despre accidentul in care a fost implicat. Barbatul spune ca medicii i-au transmis ca nu se va mai recupera niciodata in totalitate.

- Azi, 16 ianuarie 2024, la Judecatoria Mangalia este programat primul termen in dosarul in care Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala…

- Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa. Facem precizarea ca sesizarea instantei cu rechizitoriu reprezinta o etapa procesuala…

- Un jurnalist constantean acuzat ca a amenințat prin WhatsApp doi procurori DNA a fost achitat. Decizia a fost luata de Curtea de Apel Constanta și este definitiva. In prima instanta el fusese condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare. Curtea de Apel Constanta a admis, luni, apelul…

- Monica Macovei a fost trimisa in judecata, la finele lunii septembrie 2023, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, prev. de art. 196 alin. 2 si alin. 3 C.p. Incepe procesul Monicai Macovei, fostul…

- Prezenta cauza a fost solutionata initial de Judecatoria Mangalia prin condamnarea militarului la cinci ani si sase luni de inchisoare cu executare. Totodata, prin decizia de condamnare, instanta a admis in parte actiunea civila formulata de partea civila si l a obligat pe inculpat la plata catre aceasta…

- Facem precizarea ca sesizarea instantei cu rechizitoriu reprezinta o etapa procesuala prevazuta de Codul de procedura penala, situatie care nu poate infrange in niciun mod principiul prezumtiei de nevinovatie. Judecatoria Mangalia ii prelungeste dreptul de circulatie Monicai Luisa Macovei, fost ministru…