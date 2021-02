Stiri pe aceeasi tema

- Motociclistul care a murit dupa ce a fost lovit in plin, joi seara, de o mașina, in București, era polițist. Liderul Sindicatului National al Politistilor din Romania SNPR Decus, Bogdan Banica, susține ...

- Update. Barbatul decedat, Bogdan N., in varsta de 41 ani, era polițist la Secția 3 Pitești. Accident cu motociclist in urma cu puțin timp in Pitești, in cartierul Craiovei. “Accidentul este mortal si s-a produs intre un autoturism și o motocicleta”, transmite IPJ Argeș.The post Motociclistul mort in…

- Un accident cu implicarea unei ambulanțe s-a produs in aceasta seara in capitala. Un automobil s-a rasturnat, iar o ambulanța a fost avariata. Accidentul s-a produs pe strada Grenoble la intersecție cu strada Costiujeni. Cinci persoane, printre care patru copii cu virstele cuprinse intre patru și zece…

- Accidentul s-a produs joi in jurul orei locale 10:00 (15:00 GMT) la o fabrica, Prime Pak Foods, situata in comitatul Hall din acest stat situat in sud-estul Statelor Unite. Dintre victimele spitalizate, trei se aflau intr-o stare descrisa de autoritati ca fiind ''critica'', noteaza Agerpres .Elevii…

- Un numar de 27 de persoane, printre care una care trebuia sa fie carantinata si un ofiter cu functie de conducere din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, au fost depistate in spatiul inchis al unui restaurant din Centrul Vechi al Capitalei, transmite IGPR. Potrivit unui comunicat…

- Trei persoane și-au pierdut viața in urma unui accident rutier produs in localitatea Scanteia, județul Iași, pe unul dintre cele doua drumuri care leaga Iașul de Vaslui. Accidentul s-a produs dupa ce un autoturism Opel, cu cinci persoane, nu a acordat prioritate TIR-ului care circula pe drumul principal.…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti in orasul Petrinja, din Croatia, iar filmarile de la fata locului arata oameni salvati de sub daramaturi si cladiri prabusite, potrivit Reuters. Centrul german de Stiinte ale Pamantului GFZ a anuntat ca seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri.…