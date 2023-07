Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist a derapat si s-a rasturnat pe carosabil, luni seara, pe Autostrada Bucuresti – Pitesti, la Ciorogarla.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 19, pe sensul catre Bucuresti, in zona localitatii Ciorogarla,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, situatia valorilor de trafic pe principalele artere rutiere care converg catre destinatiile turistice sunt: DN 1 Ploiesti Brasov: coloana de autovehicule care se intinde pe o lungime de aproximativ 5 kilometri,…

- O coliziune in lanț s-a produs sambata dimineața pe autostrada A1, pe sensul de mers catre Pitești. In zona se circula cu greutate și s-a format o coloana lunga de mașini, a anunțat Centrul Infotrafic al Politiei Roman. Accidentul a avut loc pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 34, in apropierea…

- Doi motocicliști au fost raniți intr-un accident produs pe DN 1D Urziceni - Ploiești, dupa ce aceștia s-au izbit de un tractor. Traficul rutier este blocat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vineri seara, pe DN 1D Urziceni-Ploiești, in apropierea localitații…

- O persoana a suferit leziuni grave in urma unui accident care s-a produs vineri dimineata pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, dupa ce un autotren incarcat cu nisip s-a rasturnat pe partea carosabila, blocand benzile 1 si 2 de pe ambele sensuri de…

- Accident rutier pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un TIR s-a rasturnat. Traficul este deviat pe DN1 Accident rutier pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un TIR s-a rasturnat. Traficul este deviat pe DN1 Un accident rutier a avut loc in dimineața zilei de vineri, 14 aprilie, un accident rutier a avut loc pe autostrada…

- FOTO: ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Un TIR s-a rasturnat in cursul nopții. A fost repus pe roți in aceasta dimineața Un accident rutier s-a produs joi noaptea pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu. Un TIR s-a rasturnat la km 287+285, intre Cunța și Saliște. Traficul rutier pe sensul Sebeș catre Sibiu,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta, joi dupa-amiaza, ca traficul este intens pe DN 1, pe raza statiunii prahovene Busteni, pe ambele sensuri de mers.De asemenea, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti se circula ingreunat la intrarea in Capitala, fiind formata coloana…