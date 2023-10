Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in vestul țarii, o motocicleta a intrat in coliziune cu un indicator de semnalizare. In dimineața zilei de 14 octombrie, in jurul orei 10, o patrula de ordine publica aflata in serviciu de patrulare, a gasit, intr-o curba de pe D.N. 79/A, pe raza orașului Ineu...

- Grav accident de circulație, sambata dimineața, in jurul orei 04:10, pe DJ 792, intre localitațile aradene Seleuș și Ineu. Un șofer a pierdut controlul volanului, mașina a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac. In urma impactului, toți cei trei ocupanți ai autoturismului au fost raniți, iar…

- Un sofer a lovit o minora pe un drum comunal din judetul Arad si a parasit locul accidentului. Fata a fost transportata la spital. Incidentul a fost raporat politistilor din Ineu ieri seara, in jurul orei 21.40. Din cercetari a reieșit ca un barbat de 30 de ani, din Seleuș, in timp ce conducea pe […]…

- Un barbat a murit joi dupa amiaza, dupa ce a fost injunghiat chiar de fiica lui. S-a intamplat in comuna bihoreana Ineu. Un echipaj SMURD... The post Crima in vestul țarii! Un barbat a murit injunghiat de propria fiica appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un motociclist a fost ranit duminica dupa-amiaza dupa ce a depașit neregulamentar o coloana de mașini și s-a izbit de o duba. „La data de 6 august 2023, ora 13:19, un barbat in varsta de 45 de ani, din orașul Pantelimon, județul Ilfov, in timp ce se deplasa cu o motocicleta pe strada Horea din […] Articolul…

- Politistii rutieri din Hateg, impreuna cu cei ai Secției 7 Poliție Rurala Baru, din judetul Hunedoara, au efectuat o razie in urma carora au acordat 34 de amenzi in valoare de 29.580 de lei. 14 permise de conducere au fost retinute, din care 13 pentru depașirea limitei legale de viteza și unul pentru…

- Dupa ce zeci de hectare de culturi agricole au fost distruse de grindina, in zona de nord a țarii, sudul s-a topit, vineri, sub canicula, iar sambata noapte a fost prapad in vestul țarii. S-a rupt cerul, a plouat cat intr-o luna și vantul a maturat tot ce a gasit in cale. Sute de localitați din Arad,…

- Un baiat in varsta de 16 ani din Vulcan, judetul Hunedoara, a cazut de la etajul 8 al unui bloc din municipiu. Adolescentul a fost trnasportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc la ora 17.21, Minorul a cazut in timp ce se afla la etajul 8 al unui bloc situat […]…