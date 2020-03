Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat ca este nevoie de masuri urgente pentru salvarea locurilor de munca si sustinerea domeniilor afectate din cauza crizei generate de epidemia de coronavirus. "De o saptamana am tot inaintat Guvernului propuneri pentru sustinerea economiei…

- In conditiile pandemiei de coronavirus, fabrica Dacia de la Mioveni, cel mai mare angajator din Romania, se inchide pana pe 5 aprilie. Astfel, cei 14.000 de angajati vor intra in somaj tehnic. „Era o masura necesara si este in continuare o masura necesara pentru protejarea sanatatii celor 14.000 de…

- Automobile Dacia, cea mai mare companie din Romania, va opri incepand de joi productia la uzina de la Mioveni, ca masura preventiva in conditiile epidemiei de coronavirus. De joi de la ora 12 pana pe data de 5 aprilie uzina Dacia isi inceteaza activitatea, ca masura preventiva. La Dacia nu exista niciun…

- Ion Iordache, liderul de sindicat Dacia, a anunțat ca incepand de joi dimineața toți angajații uzinei de la Mioveni vor intra in șomaj tehnic pana pe data de 5 aprilie. Decizia vine in contextul pandemiei de COVID-19. „Incepand de maine (n.r. joi) dimineața de la ora 7 pana pe data de 5 aprilie, toți…

- Masuri pentru susținerea economiei ar urma sa fie adoptate azi de Guvern Premierul desemnat Florin Cîțu. Foto: Arhiva/ Agerpres Masurile anunțate marți, 17 martie, de Guvern înseamna, pentru mulți angajați, trimiterea în șomaj tehnic sau chiar concedierea. Se vor alatura celor…

- „Am primit si noi astazi informatia de la Ford. Compania va sustine primele doua saptamani somajul tehnic. Suntem in discutii cu Ford cum putem sa ajutam dupa aceea. Intentia noastra este ca nicio companie, pe cat posibil, sa nu fie afectata permanent in aceasta perioada, sa sustinem toata industria…

- Uzina Ford de la Craiova iși trimite angajații in șomaj tehnic, din cauza epidemiei de coronavirus. Masura va intra in vigoare pe data de 19 martie și va dura pana pe data de 5 aprilie.Citește și: Un cunoscut medic roman explica de ce CORONAVIRUSUL face prapad in Italia, dar nu și in Romania…

- Procesul de iesire al Marii Britanii din Uniunea Europeana va afecta marginal economia locala, Regatul Unit fiind al 9-lea partener comercial al Romaniei si ocupand ultimul loc in clasamentul celor mai mari 10 investitori straini directi in Romania in 2018, potrivit analizei KeysFin „The Brexit effect”.