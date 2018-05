Stiri pe aceeasi tema

- Indepartarea Europei de motoarele diesel prinde viteza incat compania Volvo Cars a anuntat ca urmatorul model de sedan – S60 – pe care il lanseaza nu va fi produs si in varianta diesel ci doar in varianta electrica, potrivit Bloomberg. Noul model de sedan S60 va fi lansat in urmatoarele…

- Toate noile modele Volvo lansate începând cu 2019 vor fi disponibile fie în varianta hibrid și motor pe benzina, fie hibrid plug-in și motor pe benzina, fie vehicul full electric. Aceasta este cea mai comprehensiva strategie de electrificare din industria auto și…

- Nu este in interesul Germaniei sa slabeasca atat de mult industria auto - afectata de scandalul emisiilor - incat sa nu mai poata fi capabila sa investeasca in tehnologiile viitorului, a afirmat miercuri cancelarul Angela Merkel. Oficialul german a cerut Europei sa sprijine dezvoltarea bateriilor…

- Robert Bosch GmbH, parte a grupului Bosch, a anuntat ca inginerii companiei au dezvoltat un nou sistem de evacuare diesel care va reduce emisiile mult sub limita legala si care va intra in piata in 2020. Acesta ar putea ajuta producatorii auto sa evite interdictiile care vor acapara Europa cu privire…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor (KBA), vanzarile de autoturisme diesel in Germania, cea mai mare piata auto din Europa, au scazut cu un sfert luna trecuta, dupa o scadere de 19,5% in luna februarie si una de 17,6% in luna ianuarie. In luna februarie,…

- Reprezentantii furnizorului sarb de energie Elektromreza Srbije (EMC) au anuntat joi ca generatoarele electrice din Kosovo, despre care au spus ca erau vinovate pentru aparitia acelui deficit, si-au reluat productia normala in data de 3 martie.In ultimele saptamani, deficitul de energie…

- Fiat Chrysler va renunta la motoarele diesel pentru toate vehiculele de pasageri pana in 2022, dupa ce cererea s-a prabusit in urma scandalurilor in care au fost implicate motoarele de tip diesel, potrivit Financial Times. In cadrul unui plan pe patru ani care va fi anuntat public pe data…