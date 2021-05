Stiri pe aceeasi tema

- Reactia starului in varsta de 58 de ani vine dupa ce mai multi actori, inclusiv Scarlett Johansson si Mark Ruffalo, au solicitat industriei sa se distanteze de Asociatia care acorda Globurile de Aur pana cand vor fi implementate reforme substantiale la nivelul organizației. Mai mult, NBC a anunțat ca…

- Tom Cruise da inapoi Globurile de Aur, sub forma de protest. Actorul caștigase trei: pentru cel mai bun actor principal, cu rolul din “Jerry Maguire”, in 1997, pentru cel mai bun actor principal, cu rolul din “Born on the Fourth of July” in 1990, pentru cel mai bun actor in rol secundar in “Magnolia”…

- Tom Cruise a inapoiat cele trei trofee Globul de Aur, in semn de protest fata de lipsa de diversitate in interiorul Asociatiei Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA), scrie Variety. Ca urmare a controversei, actorul a returnat cele trei premii, obtinute…

- Cea mai importanta decernare de premii din industria cinematografiei a avut loc noaptea trecuta in Los Angeles. Unele dintre starurile de la Hollywood prezente la gala premiilor Oscar 2021 au pașit zambitoare pe covorul roșu, la brațul partenerilor lor. Halle Berry, Regina King, Isla Fisher, Carey Mulligan…

- Dupa mai multe ceremonii care s-au desfașurat doar online din cauza pandemiei de COVID-19, vedetele au avut din nou ocazia sa pașeasca pe covorul roșu in ținute pline de farmec, la gala premiilor Oscar 2021. Deși nu a fost un eveniment grandios, ci doar cu 170 de invitați, starurilor cinematografiei…

- Din cauza pandemiei de COVID-19, gala Globurilor de Aur 2021 a fost una atipica. Pentru prima data in istoria prestigioaselor premii, ceremonia a avut loc pe ambele coaste ale SUA, la Los Angeles și New York, insa nominalizații au fost prezenți doar prin videoconferința. Fie ca au aparut pe covorul…