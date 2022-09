Stiri pe aceeasi tema

- Contele de Wessex s-a deplasat printre cei indoliați, salutand cat mai mulți oameni. Mulți au intins mana pentru a-i strange mana, dar prințul Edward a parut sa prefere contactul non-fizic, cum ar fi salutul cu mana.

- Despre banderola care se refuza s-au scris camioane de articole. S-au facut studii sociologice. Dar despre banderola care refuza nu s-a scris niciunul. Motivul este simplu, nu s-a mai intamplat niciodata ca obiectul acela textil, aparent neinsuflețit, sa nu iși doreasca sa stea pe brațul celui desemnat…

- Octavia Geamanu, prezentatoarea Observatorului din weekend, a abandonat ideea de a pleca in aceasta vara in vacanța cu Marian Ionescu și cu fiul lor, Andrei, din cauza noului val de Covid. Vedeta Antenei 1 nu vrea sa puna in pericol sanatatea copilului. Micuțul a reușit sa nu se infecteze, deși ambii…

- Mii de oameni calatoresc zilnic cu avionul. Unii dintre ei pentru prima data, iar alții sunt de mult obișnuiți cu acest lucru. Oamenii aleg sa calatoreasca in diferite scopuri, fie pentru vacanțe, fie in interes de serviciu. Ei bine, mulți pasageri nu prea sunt atenți la ce se intampla in jurul lor…

- Motivul a fost neindeplinirea de catre societate a mai multor obligatii din contract. O copie a notificarii relevante adresata sefului departamentului juridic al Twitter Vijay Gadde a fost publicata vineri pe site-ul Comisiei pentru Valori Mobiliare si Burse din SUA (SEC).

- Atleta americana Alina McDonald, a doua la selectiile din SUA la saritura cu prajina, nu va participa la Campionatele Mondiale de Atletism de la Eugene, deoarece finala probei sale va avea loc intr-o zi de duminica, informeaza L’Equipe.