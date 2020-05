Stiri pe aceeasi tema

- Dupa atentatele de la 11 septembrie, au urmat ani la rand in care musulmanii au fost discriminati. Acum, povestea se repeta, insa cu chinezii in prim-plan. Motivul? Pandemia care a pus planeta pe butuci.

- In 1936 a fost ales membru al C.C. al P.C.R., devenind liderul factiunii din inchisori a partidului (termenul face distinctia dintre comunistii incarcerati in tara si cei aflati in exil in Uniunea Sovietica – „factiunea moscovita”). In arhiva CC al PCR am descoperit scrisoarea pe care cel care iși luase…

- Alaturi de ei, la tobe, ar fi urmat sa cante Tony Williams, bateristul lui Davis, un instrumentist formidabil. Pentru bas, s-au gandit la „Beatle-ul” Paul McCartney . Intr-o perioada in care incepusera sa se poarte supergrupurile, Jimi, Miles, Paul & Tony ar fi fost, fara nici o indoiala, cel mai tare…

- Documente declasificate descoperite in cazamata din Pakistan a lui Ossama Bin Landen, dupa lichidarea acestuia, in 2011, dezvaluie scopul pentru care jihadistul dorea eliminarea lui Barack Obama . Citiți gratuit continuarea in Evenimentul Istoric.

- A studiat in cadrul unor seminarii private sub indrumarea lui Frank Lloyd Wright (1867-1959), faimos arhitect si specialist in design interior. Wright avea sa devina una dintre cele mai importante influente pentru cariera viitorului actor, dar nu datorita cursurilor de arta, ci pentru ca i-a sesizat…

- Manevrarea de catre Trump a coronavirusului a dominat prima dezbatere din cap intre cei doi candidați democrați ramași la președinție [Kevin Lamarque / Reuters] Presidențialii democrați ai Statelor Unite ale Americii spera ca Joe Biden și Bernie Sanders sa se descurce in tratarea focarului coronavirusului…

- Eurodeputata ecologista franceza Karima Delli a criticat cluburile de fotbal profesionist pentru contributia lor negativa la schimbarile climatice, in contextul in care marile echipe prefera sa foloseasca avionul, chiar pentru distante scurte, in locul altor variante de transport mai putin poluante,…

- Fostul șef al unei firme americane de investiții a fost condamnat la noua luni de închisoare pentru rolul sau în scandalul fraudarii examenelor de admitere la universitațile americane, scrie BBC. CEO-ul Pimco, Douglas Hodge, a platit aproape 1 miliard de dolari mita pentru…