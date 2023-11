Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani, din Igneșt, este cercetat de polițiști dupa ce a produs distrugeri intr-o sala de jocuri din orașul Sebiș. Motivul?... The post A distrus o sala de jocuri din Sebiș pentru ca nu a primit alcool appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Elon Musk și-a șters contul de Instagram și nu a mai postat „de ceva vreme” pentru ca devenise prea vanitos, scrie pagesix.com.„A fost o perioada in care postam pe Instagram, dar m-am trezit ca imi faceam selfie-uri și m-am intrebat: „Ce naiba e in neregula cu mine?””, a dezvaluit mogulul din domeniul…

- Starul din Friends, Matthew Perry , care a murit sambata, 28 octombrie, la varsta de 54 de ani, gasit fara suflare in locuința sa din Los Angeles, in cada, nu a avut copii, nu și-a intemeiat o familie. Mulți intreaba acum daca a lasat vreun testament și cui ii vor ramane banii sai. Matthew Perry a…

- UPDATE Biroul de Presa al Spitalului Județean a venit cu detalii despre strarea celor patru victime: ,,In urma accidentului rutier produs in comuna Robeasca, la U.P.U.-SMURD au fost transportate 4 victime, 2 adulți, in varsta de 20, respectiv 24 de ani, și 2 copii, cu varste de 2 și 4 ani. La o prima…

- Un autocar cu pasageri a intrat in mulțime, luni, la Cadiz, Spania. Autobuzul școlar cu 30 de studenți a parasit carosabilul si a intrat intr-un grup de trecatori, trei dintre aceștia fiind uciși. Accident grav Spania - Un autocar a intrat in mulțime, Cadiz / Foto: Profi Media Accidentul a avut loc…

- Necaz, boala, probleme in familie sau toate la un loc? Romanii sunt ingrozițiExpresia „i-a cantat cucuveaua“ a luat naștere chiar de la credința ca aceasta pasare prevestește moartea. In traditia populara se spune ca atunci cand o cucuvea canta in apropierea unei case, prevesteste un necaz mare, boli,…

- Vaccinul gripal poate fi procurat de la orice farmacie, pe baza unei rețete emisa de medicul de familie sau de un medic specialist. Prescripția medicala electronica pentru prescrierea vaccinurilor gripale are o valabilitate de maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia. Administrarea…

- CFR Cluj a reușit sa obțina semnatura fundașului central Matei Ilie (20 de ani), ultima oara la Padova, in Italia. 75 de mii de euro este cota de piața a lui Matei Ilie, potrivit Transfermarkt. CFR Cluj a anunțat transferul lui Matei Ilie prin intermediul unui comunicat postat pe rețelele sociale.„Suntem…