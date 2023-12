Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din Colorado a hotarat marti ca Donald Trump nu este eligibil pentru presedintie din cauza actiunilor sale in timpul alegerilor din 2020 si a ordonat retragerea buletinelor de vot cu numele sau de la alegerile primare republicane din acest stat in vederea participarii la scrutinul prezidential…

- Drumul cu avionul s-a scumpit de ceva vreme, iar companiile aeriene, mai ales cele low cost anunțau pierderi masive, ca urmare a creșterii costurilor. Așa se face ca din 2024 vor fi taxe noi pentru romanii care calatoresc cu avionul.

- Una dintre cele mai cunoscute companii aeriane a luat decizia de a suspenda temporar anumite curse de zbor din țara. Explicațiile cu privire la acest fapt nu au aparut nici pana la acest moment, iar romanii sunt din ce in ce mai revoltați. Iata care sunt deciziile luate și cum ii afecteaza pe cetațeni.

- Este haos in magazinele din Spania, dupa ce sticlele cu ulei au fost prinse cu lanțuri de rafturi. Ce este in spatele acestei situații cu care se confrunta spaniolii și de ce au ajuns supermarketurile sa recurga la un asemenea gest. Nimeni nu s-ar fi gandit la asta. Haos in magazinele din Spania Spania…

- Conducerea unei companii aeriene europene a anunțat ca, incepand din ianuarie 2024, va pune la dispoziția calatorilor serviciile WhatsApp in mod gratuit. Alte servicii digitale vor prezenta costuri reduse cu aproape 50 la suta. Poți ramane conectat la internet in timpul zborului? In trecut, opțiunile…

- O companie aeriana din China a vandut, din greșeala, bilete de calatorie la o suma mai mica de 10 lei romanești. Totul s-a intamplat din cauza unei erori de sistem care a durat cateva ore. Transportatorul chinez a transmis, in urma incidentului, ca iși va onora calatoriile ce au prezentat tarife foarte…

- Cea mai importanta companie aeriana din Japonia a fost obligata sa efectueze un zbor suplimentar dupa ce a ajuns la concluzia ca doua dintre aeronavele sale riscau sa depașeasca limitele de greutate. De vina pentru aceasta situație nu a fost excesul de bagaje, așa cum se mai intimpla uneori, ci lista…

- Oficialii unui oraș considerat una dintre cele mai populare destinatii turistice din Europa, a interzis inchirierile rezidentiale pe termen scurt, pe platforme precum Airbnb, in centrul sau istoric. Care e motivul pentru care autoritațile locale au luat aceasta decizie.