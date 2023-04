Stiri pe aceeasi tema

- In cartea „Nadia și Securitatea“ (aparuta la Editura Epica Fiction & History, in 2021, recent lansata și la Londra), istoricul Stejarel Olaru relateaza un episod mai puțin cunoscut din viața Zanei de la Montreal: tentativa de rapire a campioanei, pusa la cale la Constanța. Era septembrie 1977.

- Cartea „Nadia și Securitatea“, scrisa de istoricul Stejarel Olaru (aparuta la Editura Epica Fiction & History, in 2021, recent lansata și la Londra), descrie tentativele de sinucidere și automutilare atribuite Nadiei Comaneci, aflata sub aspra și inutila supraghere a regimului ceaușist.

- Cartea „Nadia și Securitatea“ scrisa de istoricul Stejarel Olaru a fost lansata recent și la Londra. Aparuta in librariile din Europa și din America de Nord, volumul capteaza esența relației tumultuoase a Nadiei Comaneci cu organul de represiune a regimului lui Nicolae Ceaușescu.

- Este forfota mare pe șantierul Autostrazii Moldovei (A7) Ploiești-Pașcani. In timp ce șoferii aplauda miile de muncitori care lucreaza și pe timpul nopții, sunt mulți și cei care gandesc ca autostrada mai mult incurca.

- Marele actor Ernest Maftei, de la nașterea caruia se implinesc astazi 103 ani, a fost colaborator al Securitatii, in doua etape, insa de fiecare data a fost considerat inutil pentru retea. Artistul a reusit sa „triseze“ in relatia cu Securitatea.

- De la pregatirea echipajelor pana la asigurarea armamentului și a logisticii, ucrainenii se vor confrunta cu suficiente dificultați pentru a integra tancurile occidentale promise de aliați și pentru a obține rezultate pe campul de lupta, scrie in Le Monde Pierre Grumberg, specialist in tehnologii militare.In…

- Tinerii romani din Londra, cu varste cuprinse intre 14-18 ani, au acces gratuit la cursuri de dezvoltare profesionala, printr-un program care-i ajuta sa-și dezvolte abilitați pentru viața și cariera, potrivit diasporaro.co.uk.

- Ion Țiriac (83 de ani) a comentat angajamentul de colaborator al Securitații pe care l-ar fi semnat in anul 1963, document aparut in presa online in cursul saptamanii trecute. Ca orice sportiv care calatorea mult in strainatate, Ion Țiriac a fost racolat de Securitate, ca informator, in 1963, cu numele…