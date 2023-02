Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca Mihai a reușit sa ii atraga atenția Denisei, caci tanara a purtat o discuție destul de interesanta cu fetele, moment in care le marturisea ca ii place de Mihai. Tot atunci, Irina și Hatice ii spuneau ca s-ar potrivi mai bine cu el decat cu Dima, un alt baiat care i-a atras atenția Denisei.

- Bianca și Mihai par din ce in ce mai fericiți impreuna. Recent, tanara a publicat o fotografie care pare dovada reala ca cei doi sunt de nedesparțit. Iata cum au fost surprinși. Cadrul este unul extrem de romantic.

- Ediția din aceasta seara, 20 ianuarie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe emoții in casa, asta dupa ce Carmina a inceput sa planga. La o sesiune de intrebari și raspunsuri cu ceilalți concurenți, tanara in varsta de 23 de ani s-a emoționat foarte tare și a izbucnit in lacrimi. Iata de ce…

- Luis Gabriel a facut furori, dupa ce a lansat piesa „Toate diamantele”. Cu toate acestea, in acea perioada a refuzat mai multe oferte, pentru a se putea pregati. In exclusivitate pentru Antena Stars, Luis Gabriel a vorbit despre inceputul sau in muzica, marturisind ca nu poate uita vreodata de unde…

- Raluca a venit in emisiunea Mireasa o femeie rece, plina de neincredere in barbați. Pe parcursul emisiunii, tanara l-a cunoscut pe Alex, iar cei doi au format o frumoasa relație. El a cerut-o in casatorie, iar ușor, ușor, concurenta s-a schimbat in bine și a devenit o alta femeie. Se pare ca iubirea…

- In ediția din aceasta seara, intre Gabriela și Valentin au aparut cateva discuții. Concurentul nu iși dorește sa se casatoreasca in cadrul competiției, ci a ales ca evenimentul sa aiba loc dupa incheierea sa, peste cateva luni.

- Relația lui Andrei cu Inga a fost de la inceput presarata cu mai multe neințelegeri, care s-au transformat in conflicte, ce au dus intr-un final la desparțire. In ediția din aceasta seara, vineri, 25 noiembrie, cei doi au marturisit ca inca mai au sentimente unul pentru celalalt și ca iși doresc sa…