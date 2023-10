Cu siguranța ai auzit expresia ca „daca nu ai bani in buzunar miroși a…prost”. Deși expresia nu este prea prietenoasa, asta nu inseamna ca nu exista un bob de adevar in ea. Legile FengShui spun mai multe lucruri legate de bani, iar despre una dintre aceste legi o sa vorbim astazi. Așadar de ce bine sa ții o bancnota in buzunar? De ce e bine sa ții o bancnota in buzunar In FengShui banii reprezinta o forma de energie, fiind un simbol al abundenței. Așadar, daca aplicam legile filosofiei chineze vom crea in jur un mediu prielnic, armonios și receptiv pentru lucrurile bune. De ce este important sa…