- Invitata in emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV, Carmen Șerban a povestit atat despre viața ei profesionala, cat și despre cea personala. Ea a dezvaluit motivul pentru care nu are copii, dar a și lamurit zvonurile conform carora ea ar fi mama unei fetițe. Cantareața de muzica de petrecere spune…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Anamaria Ferentz a dezvaluit care este motivul pentru care iubitul ei nu a insoțit-o in vacanța cu familia. Vedeta a fost plecata intr-o vacanța, insa iubitul american nu a putut sa fie alaturi de ea.

- David Popovici (17 ani) a plecat, acum vreo 10 zile, la Budapesta din postura unui sportiv promitator, iar diseara, dupa ora 21.05, va reveni in tara, fiind deja dublu campion mondial, cu o performanta istorica in CV.

- Lora a anulat nunta pentru a doua oara și a dezvaluit și motivul. Se pare ca anul acesta a fost la fel de complicat pentru ea, la fel ca cei doi ani in care a fost pandemie. Vedeta a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre motivele anularii nunții, dar și despre ce ar ierta și ce nu, intr-o…

- Omul de televiziune Lucian Mindruța a informat printr-o postare pe pagina sociala personala ca a renunțat sa mai consume alcool de circa 8 ani. Celebrul prezentator a explicat și care a fost motivul pentru care a fost nevoit sa ia aceasta decizie. De ce nu mai bea Lucian Mindruța niciun strop de alcool,…

- Chef Florin Dumitrescu a marturisit ca a primit propunerea de a participa la „America Express”, insa a refuzat. Colegii sai, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu, au acceptat provocarea de a pleca in aventura vieții lor.Chef Sorin Bontea a caștigat „Asia Express” alaturi de Razvan Fodor, iar in noul…

- Andreea Marin e una dintre cele mai iubite persoane publice din Romania. Dincolo de cariera ei, vedeta e mama. Din mariajul cu Ștefan Banica jr. o are pe fiica Violeta, care are 14 ani. Despre ea a facut dezvaluiri acum intr-un interviu pentru revista OK! Magazine. De-a lungul anilor, Andreea Marin…

- Magda Palimariu face naveta intre Romania și Norvegia dupa ce s-a casatorit. Vedeta de la PRO TV nu renunța la job-ul din țara și nici nu are in plan sa se mute definitiv din țara. Soțul prezentatoarei Meteo de la PRO TV are afaceri in țarile scandinave și calatorește foarte mult in Norvegia și Danemarca.…