- Britney Spears si sotul ei, Sam Asghari, s-au despartit dupa 14 luni de casnicie, iar Variety a aflat ca vedeta pop este reprezentata de o echipa importanta de avocati de la Hollywood pentru divort.Spears a angajat-o pe avocata de top a vedetelor in materie de divorturi, Laura Wasser, si va continua…

S-a acoperit doar cu un prosop și a inceput sa gateasca. Motivul pentru care fanii au reacționat dur și au pus-o la punct pe Gabriela Cristea: „Lipsa de decența"

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, a anunțat ca Laurențiu Reghecampf e noul antrenor al echipei, informație oferita de GSP in exclusivitate. Rotaru a anunțat ca Reghecampf iși va incepe al doilea mandat pe 26 iulie, la aceeași data ca pe primul, doar ca in urma cu exact doi ani. Rotaru:…

- Scriitorul Milan Kundera a murit la varsta de 94 de ani, a anuntat miercuri dimineata televiziunea ceha, potrivit news.ro.Cunoscut in intreaga lume pentru o opera tradusa in aproximativ patruzeci de limbi, Kundera a fost in multe privinte un scriitor misterios. CITESTE SI Disney+ lanseaza un…

- Cunoscut pentru rolurile din filme, seriale și de pe scena de teatru, dar mai ales din televiziune, unde a prezentat „Feriți-va de Magaruș”, Eugen Cristea a ajuns sa se confrunte cu depresia. Ajuns la respectabila varsta de 71 de ani, actorul a decis sa se retraga.