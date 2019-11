Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura dura pentru DNA in dosarul in care fostul secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului, Ioan Andreica, a fost trimis in judecata in luna mai 2018! Judecatoarea Elena Botezan de la Curtea de Apel Cluj, care pana in 2014 a fost șefa DNA Cluj, a anulat cinci mandate de interceptare,…

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud (CJ BN) a mai pierdut inca un proces cu Uniunea Comunelor Granicerești Nasaudene (UCGN) pentru cladirea spitalului de pe strada Independenței din municipiul Bistrița. In acest ultim dosar, in care sentința definitiva a fost pronunțata in octombrie anul acesta de catre…

- Curtea de Apel Cluj a respins, zilele trecute, apelul declarat de Traian Pușcaș, Irina Ana-Vasile și Ioan Luca, acuzați de omor deosebit de grav și profanare de morminte, dupa ce au ucis un consatean, iar cadavrul acestuia l-au tranșat și aruncat într-o

- Agentul principal de politie Mihai Capota, angajatul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule (SPCRPCIV) din cadrul Instituției Prefectului Bistrița-Nasaud, trimis in judecata, in septembrie 2016, pentru luare de mita și trafic de influența, a fost condamnat,…