Judecatorii ieșeni au considerat ca protestatarul #Rezist Cristian Dide este pericol public pentru ca a comandat produse conținand cannabis, din țara și strainatate, pe internet, și a trimis coletele la DIICOT Central și DIICOT Iași, arata judecatorii in motivarea deciziei de arestare dispusa de Tribunalul Iași. Judecatoarea de drepturi și libertați Alina Ungureanu arata in […] The post MOTIVARE. De ce a fost arestat protestatarul Cristian Dide, acuzat de trafic de droguri de risc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .