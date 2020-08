Cu doar 170 de parlamentari care și-au anunțat prezența, ședința Parlamentului pentru dezbaterea moțiunii de cenzura a PSD a fost suspendata pentru o ora, timp in care la grupurilor parlamentare sa se faca prezența senatorilor și deputaților. Decizia a fost luata prin consens de liderii grupurilor parlamentare. In condițiile in care nu va fi cvorum de prezența (233), moțiunea de cenzura nu poate fi dezbatuta și votata, potrivit hotnews. ​PSD a inițiat moțiunea de cenzura „Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor”.…