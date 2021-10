Stiri pe aceeasi tema

- 281 de parlamentari au votat moțiunea de cenzura depusa de PSD. Este cel mai mare vot cu care a fost demis un guvern in Romania. Parlamentarii PNL și UDMR au fost in sala, dar nu au votat. Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzura. Niciun parlamentar nu a votat impotriva și nu au […]

- George Simion, co-președintele AUR, a declarat, luni, in Parlament ca atat el cat și colegii lui au primit telefoane din partea mai multor liberali, prin care le-au fost propuse „tot felul de sinecuri” in schimbul retragerii semnaturilor de pe moțiunea de cenzura. „Au fost presiuni, au fost telefoane…