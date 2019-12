Motanul superstar care a cucerit internetul: a rămas fără picioarele din spate, dar a primit o pereche de proteze Vito, sau Vituzzo, a ramas fara ambele picioare din spate dupa ce acestea i-au fost zdrobite de o masina, in Milano, in timp ce proprietarele sale erau plecate in luna de miere. Cuplul, format dintr-o fosta jucatoare de baschet, Silvia Gottardi, si sotia sa, Linda Ronzoni, s-a intors imediat acasa.



Povestea lui Vito a fost intens distribuita in mediul online cu hashtag-ul #vituzzosuperstar.



Interventia chirurgicala prin care i-au fost atasate doua proteze prin introducerea lor direct in oasele ramase la membrele inferioare nu a mai fost realizata niciodata in Italia. Pisicile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

