- Președintele Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, l-a grațiat, vineri, pe vicepreședintele Samsung Electronics, Lee Jae-yong, condamnat la doi ani și jumatate de inchisoare pentru corupție. Ministrul justiției a precizat ca grațierea lui Lee era necesara pentru contracararea unei „crize economice naționale”,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat marți ca „e momentul ca liderii politici sa finalizeze propunerile cu care sa incepem dialogul cu partenerii sociali și cu mediul de afaceri”. Liderul social-democraților a cerut din nou impozitarea pensiilor speciale, a veniturilor supradimensionate din sectorul…

- In cazul de coruptie de la Ambulanta Neamt, unul in care sunt puse sub acuzare 16 persoane, directorul Dan Morenciu si alte doua inculpate au cerut inlocuirea arestului preventiv Speta de coruptie de la Servicul de Ambulanta Neamt, una in care nu mai putin de 16 persoane sunt acuzare de coruptie, luare,…

- Televiziunea de stat din Coreea de Nord, KRT, a difuzat sambata imagini video in care liderul Kim Jong Un prezideaza o intalnire cu Biroul Politic pentru a discuta despre situația coronavirusului, inaintea intalnirii președintelui american Joe Biden și a noului sau omolog sud-coreean Yoon Suk-yeol de…

- Președintele american Joe Biden și noul sau omolog sud-coreean Yoon Suk-yeol s-au intalnit la Seul, fiind primul lor angajament diplomatic de la investirea acestuia din urma, in urma cu 11 zile. Biden și Yoon au declarat ca alianța de zeci de ani a țarilor lor trebuie sa se dezvolte nu numai pentru…

- Președintele american Joe Biden, a sosit in Coreea de Sud, in prima etapa a primei sale calatorii in Asia in calitate de președinte. Biden a fost intampinat la baza aeriana Osan din Pyeongtaek de ministrul sud-coreean de externe Park Jin și de comandantul general al forțelor americane din Coreea, Paul…