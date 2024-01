Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei echipe de handbal feminin care reprezinta Romania in EHF European League și-au aflat adversarele din grupele competiției, in urma tragerii la sorti efectuate joi la Viena. Astfel, CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, medaliata cu bronz in editia trecuta a ligii nationale, va evolua in Grupa C,…

- Echipele de handbal feminin Gloria Bistrita, CSM Targu Jiu si Dunarea Braila si-au aflat, joi, adversarele din grupele European League.HC Dunarea Braila va evolua in grupa B, cu Thuringer HC (Germania), HC Lokomotiva Zagreb (Croatia) si Chambray Touraine Handball (Franta), conform News.ro. In…

- Nationala Romaniei se afla in fata unui joc extrem de important, ce-i poate aduce calificarea la Campionatul European din 2024. Astfel, tricolorii vor juca sambata, 18 noiembrie, de la ora 21.45, la Felcsut (Ungaria), pe stadionul „Pancho“, contra Israelului. Cum rezultatele inregistrate de curand in…

- Sezonul de vis in EHF European League continua pentru CSM Constanța. Baieții lui George Buricea au bifat a treia victorie din tot atatea meciuri și conduc in Grupa H. Dupa luptele cu MOL Tatabanya KC și Sporting Lisabona, constanțenii au avut un meci mult mai liniștit cu polonezii de la KGHM Chrobry…

- Echipa de handbal masculin CSM Constanta a invins marti, pe teren propriu, formatia portugheza Sporting CP, scor 29-28 (15-16), in al doilea meci din grupa H a European League, competitie in care joaca in premiera.Principalii marcatori ai partidei au fost Komogorov 8 goluri, Aliohin 4, pentru CSM…

- Dupa ce a detonat "bombaldquo; in preliminarii, eliminand finalista editiei trecute, Fraikin Granollers, si calificanu se astfel in premiera in grupele EHF European League, echipa masculina de handbal CSM Constanta a avut o evolutie de top si la debutul in faza seriilor, care a dat nastere unei victorii…

- Dinamo o infrunta pe Izvidac, campioana Bosniei, in primul meci al grupei G din European League la handbal masculin. Partida este programata astazi, de la ora 21:45, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata Orange Sport 1, Prima Sport 5 și Digi Sport 4. ...

- Campioana Sepsi Sfantu Gheorghe a fost invinsa miercuri, pe teren propriu, de formatia italiana Famila Schio, scor 70-58 (37-23), in al doilea meci din grupa A a Euroligii. Sepsi evolueaza in premiera in grupele Euroligii, potrivit news.ro.Principalele marcatoare ale partidei au fost Green 20 puncte,…