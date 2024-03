Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin CSM Targu Jiu a fost invinsa duminica, pe teren propriu, si in ultimul meci din grupa D a European League, scor 22-20 (10-10), de Mosonmagyarovari KC, potrivit news.ro In grupa D, CSM Targu Jiu a inregistrat rezultatele: 27-33 si 20-22 cu Mosonmagyarovari KC, 25-35 si 26-30…

- Echipa de handbal feminin Gloria Bistrita a invins sambata, in deplasare, formatia MKS Lublin, scor 29-26 (18-12) in penultima etapa din grupa C a European League. Gloria si-a asigurat calificarea in sferturile de finala inca din etapa trecuta. Principalele marcatoare ale partidei au fost…

- Jucatorul italian de tenis Jannik Sinner, locul 4 mondial, s-a calificat, marti, pentru prima oara in cariera, in semifinale la Australian Open.Sinner a trecut de rusul Andrei Rublev, locul 5 mondial, scor -4 7-6(5) 6-3, conform News.ro Meciul a durat doua ore si 40 de minute. In semifinale,…

- Echipa de handbal feminin CSM Targu Jiu a fost invinsa sambata, in deplasare, de formatia norvegiana Sola HK, scor 40-29 (23-10), in al treilea meci din grupa D a European League. Principalele marcatoare ale partidei au fost Kristiansen 8 goluri, Herrem 7, pentru gazde, respectiv Gavrila 8,…

- Echipa de handbal feminin Gloria Bistrita a remizat sambata, pe teren propriu, cu formatia franceza Neptunes Nantes, scor 19-19 (11-9), in etapa a III-a din grupa C a European League. Principalele marcatoare ale partidei au fost Bazaliu 5 goluri, Laslo 4, pentru Gloria Bistrita, respectiv…

- Echipa de handbal feminin CSM Targu Jiu a fost invinsa duminica, pe teren propriu, de formatia Costa del Sol, scor 35-25 (16-13), in al doilea meci din grupa D a European League.Principalele marcatoare ale partidei au fost Gavrila 6 goluri, Ciolan 6, pentru gazde, respectiv Rodriguez 8, Jimenez 7,…

- Echipa de handbal feminin CSM Targu Jiu a fost invinsa sambata, in deplasare, de formatia ungara Mosonmagyarovari KC, scor 33-27 (16-14), in primul meci din grupa D a European League, potrivit news.ro.Principalele marcatoare ale partidei au fost E. Toth 7 goluri, G. Toth 7, Stranigg 6, pentru gazde,…

- Echipa de handbal feminin Gloria Bistrita a debutat cu victorie, sambata, pe teren propriu, in grupa C a European League, scor 26-23 (13-10), cu formatia poloneza MKS Lublin, potrivit news.ro.Principalele marcatoare ale partidei au fost Mbengue 8 goluri, De Araujo 4, Laslo 4, Bulatovic 3, pentru…