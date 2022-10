Stiri pe aceeasi tema

- SUCCES… Etapa a treia a Campionatului Național de handbal masculin – J2, a adus o noua victorie pentru juniorii de la LPS Vaslui. Elevii pregatiți de trio-ul Hagiu, Enache și Petrila s-au impus, pe teren propriu, scor 38-35, in fața echipei similare a CSM Bacau. Handbaliștii vasluieni au facut o prima…

- SOMN UȘOR… De aproape o saptamana, centrul municipiului Vaslui este poluat aproape zilnic de muncitorii care lucreaza la reabilitarea fostei Case a Armatei, viitorul Centru Cultural al Vasluiului. In aceasta perioada se curața pereții exteriori ai cladirii, printr-o metoda nu prea costisitoare pentru…

- DORIT… Fostul jucator al Vasluiului, Martins Adailton, este foarte aproape de o revenire in Liga 1. Brazilianul este dorit de Valeriu Iftime la FC Botoșani, intr-o funcție de conducere, cu posibilitatea de a prelua funcția de antrenor in eventualitatea demiterii lui Teja. Ajuns la 45 de ani, Martins…

- CARE PE CARE… Rapid Brodoc, campioana Ligii 4, și CSM Vaslui, deținatoarea Cupei Romaniei – faza județeana, se lupta astazi pentru primul trofeu al sezonului. Meciul care va decide caștigatoarea Supercupei județului se va disputa la Vaslui, pe stadionul „Municipal”, de la ora 17:00. Rapid Brodoc și…

- MECI DE COȘMAR… Rapid Brodoc s-a intors fara puncte de la Radauți, dupa un meci in care fotbaliștii lui Adrian Kerezsy și-au batut joc de ocazii. Au ratat cinci ocazii uriașe și l-au facut mare pe portarul advers, Udeanu. S-a terminat 2-0 pentru Bucovina, iar Brodocul coboara pe ultimul loc in Seria…

- GHINIONIST… Ceasul rau, pisica neagra! Din toate aceste rele, pe un individ in varsta de 54 de ani, din comuna Solești, l-a lovit ghinionul, fix in ziua de 13 august. Acesta este banuit de savarșirea infracțiunilor de furt calificat (sub aspectul tentativei) și lovire sau alte violențe și a fost reținut…

- FINALIȘTI… Juniorii nascuți in anul 2010 de la LPS Vaslui, antrenați de Ionuț Chiochiu, vor juca finala mica a turneului internațional de fotbal juvenil “Juniors Cup” – 2022, care se desfașoara la Albena. In finala pentru locurile 3-4, Vasluiul va intalni echipa bulgara FC Arena Yambol. Puștii vasluieni…

- S-A DECIS… Cu trei saptamani inaintea startului ediției 2022-2023 a Ligii 3, Rapid Brodoc și-a conturat in mare parte lotul. “Alb-vișinii” s-au desparțit in aceasta vara de mai mulți jucatori, iar in locul au venit jucatori cu experiența la nivelul Ligii 3, in mare parte de la Hușana Huși. Rapid Brodoc…